Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.

В середине октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратились работники медицинского учреждения, сообщившие о поступлении мужчины с ножевым ранением.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по подозрению в причастности к нанесению ранения была задержана 29-летняя дочь потерпевшего.Установлено, что в ходе распития спиртного между потерпевшим и фигуранткой произошел конфликт, во время которого она взяла нож и нанесла ранение. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что здоровью мужчины нанесет тяжкий вред.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.Подозреваемой избрана мера пресечения в ареста.