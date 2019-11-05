Сообщение о мужчине с ножевым ранением поступило в полицию от работников медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший.

Сообщение о мужчине с ножевым ранением поступило в полицию от работников медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший.В результате расследования выяснилось, что виновница происшествия – 29-летняя дочь потерпевшего. Она ударила отца ножом в пылу пьяной ссоры. Здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.Злоумышленница находится под арестом, ей грозит срок до 10 лет лишения свободы, сообщает областное УМВД