Полицейские ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Карпович Анастасии Александровны...

Полицейские ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Карпович Анастасии Александровны, 19.10.2004 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 4 ноября 2019 года ушла из дома на Дорожной улице, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие рыжие, глаза карие.Была одета: в зеленую куртку, шапка серого цвета, кроссовки темно-синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22