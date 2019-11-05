Нелли Кобзон – всегда желанный гость на всех раутах, премьерах и вернисажах. Гала-ужин в преддверии российской национальной премии Виктория, которая в Кремле состоится 5 декабря, не стал исключением. Там был дан старт голосованию за лучших музыкантов. А после него корреспондент Дни.ру встретился с очаровательной вдовой Иосифа Кобзона.

Нелли Кобзон – всегда желанный гость на всех раутах, премьерах и вернисажах. Гала-ужин в преддверии российской национальной премии "Виктория", которая в Кремле состоится 5 декабря, не стал исключением. Там был дан старт голосованию за лучших музыкантов. А после него корреспондент "Дни.ру" встретился с очаровательной вдовой Иосифа Кобзона.Иосиф Давыдович ушел от нас в августе 2018-го. Весь последующий год его семья приводила в порядок дела, разбирала бумаги, занималась работой Созданного Кобзоном благотворительного фонда. Теперь же все мысли вдовы певца об издании биографической книги и о создании мемориального музея."В Министерстве культуры мне пообещали, что к 2020 году точно подыщут помещение под музей, – рассказала "Дни.ру" Нелли Кобзон. – Вот жду. К сожалению, наш небольшой офис в "Пекиен", где у Иосифа Давыдовича был рабочий кабинет, под музей не подходит, потому что это все-таки гостиница с пропускной системой и ограниченным входом".Пока же места нет, Нелли Михайловна дарит какие-то ценные вещи покойного мужа его многочисленным друзьям. "Я очень много раздала на память, – призналась она. – Отдала и одежду, и часы его любимые, и дорогие авторучки, и зажигалки, и запонки, и книги, и диски. Словом, многое раздарила, но многое, конечно, придерживаю для музея – это же важные экспонаты".А на вопрос о том, что из большого наследства Иосифа Давыдовича она оставит семерым внукам, вдова артиста ответила лаконично: "Внуки у нас, слава богу, не голодают, но на каждый их день рождения делаю очень хорошие подарки, стараюсь их радовать – узнаю заранее о мечтах и воплощаю их".14 Сен 2019 в 12:35 PDTСтоит заметить, что о богатстве Иосифа Кобзона всегда ходили легенды. Но его вдова признается, что, например, большой загородный дом в подмосковной Баковке, ей теперь тяжело содержать. "Слава богу, есть дети, они мне помогают", – улыбается Нелли Михайловна.