Администрация города Владимира требовала взыскать 318 тысяч рублей

Администрация города Владимира проиграла в суде Белому дому дело о строительных полномочиях, которые в 2018 году перешли к Администрации области, а через год вернулись в Мэрию. В Оранжевом доме хотели взыскать с обладминистрации 381 тысячу рублей, потерянные из-за неразберихи со строительными полномочиями.Напомним, с января 2018 года право предоставлять земельные участки во Владимире перешло к Белому дому, однако часть работы всё равно осталась на городских чиновников. Из областного бюджета Мэрии тогда выделили 4 млн рублей, на которые в штат устроились 5 новых сотрудников.Когда спустя год полномочия вернулись к администрации города, новых работников пришлось уволить. Мэрия потребовала взыскать с Белого дома 381 тысячу рублей, которые им, якобы, пришлось потратить на зарплату и компенсацию этих самых 5-и человек.Однако суд не удовлетворил иск Администрации города Владимира. По решению суда, работодателем выступала Мэрия, значит и расплачиваться с сотрудниками должна она.