Оркестровая группа Государственного вокально-хореографического ансамбля Русь имени Михаила Фирсова заняла первое место в Международном фестивале-конкурсе исполнителей на народных инструментах.

Оркестровая группа Государственного вокально-хореографического ансамбля "Русь" имени Михаила Фирсова заняла первое место в Международном фестивале-конкурсе исполнителей на народных инструментах."Евразия-3" собрала представителей Свердловской, Архангельской, Саратовской, Тверской, Нижегородской областей. Выступления конкурсантов оценивали видные деятели искусств России и зарубежных стран. "Русь" выступала в номинации "Инструментальные ансамбли". Все музыканты оркестровой группы мастерски владеют 3-4 народными инструментами. В их числе: владимирские рожки, окарины, жалейки, свирели, колесная лира. Престижный конкурс принимала Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. В ней учились художественный руководитель "Руси", заслуженный артист России Николай Литвинов и артист ансамбля Игорь Носов, так что у музыкантов была широкая группа поддержки.