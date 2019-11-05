10 000 руб. – в такую сумму оценил житель Владимира размер морального вреда, который причинили ему сотрудники АО «ВКС»

10 000 руб. – в такую сумму оценил житель Владимира размер морального вреда, который причинили ему сотрудники АО «ВКС»В июне 2019 года он получил «долговую» квитанцию, в которой к оплате была выставлена сумма почти в 8 000 рублей. Но истец исправно производил оплату всех платежей, исходя из показаний приборов учета электроэнергии. При выяснении обстоятельств начисления задолженности в офисе компании ВКС сотрудники, по словам заявителя, разговаривали грубо, объяснений не дали, сказали, что в результате указанного перерасчета и образования задолженности ему прекратят начислять субсидию.Представитель ответчика в судебное заседание не явился, но признал факт осуществления неверных начислений, который случился в результате технической ошибки. Перерасчет компанией был произведен, а размер морального вреда снижен до 2 000 руб., а