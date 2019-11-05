В Москве состоялось заседание коллегии МВД. Среди участников видеоконференции - и руководство Управления МВД России по Владимирской области.

В России фиксируют всё больше интернет- преступлений. Наш регион - не исключение. Об этом заявили на заседании коллегии МВД. Среди участников видеоконференции - и руководство Управления МВД России по Владимирской области.Полицейские обсудили увеличение количества правонарушений, совершенных с использованием информационных технологий, а также меры для их предупреждения. Всё чаще мошенники расставляют свои сети в Интернете. Используя для незаконного обогащения все возможные механизмы. В прошлом году число противоправных деяний увеличилось в два раза. Важнейшие задачи, по словам главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева: мониторинг, блокировка и удаление противоправного контента. Особое внимание - разъяснительной работе среди населения и повышению уровня финансовой грамотности граждан.Владимир Колокольцев Министр внутренних дел Российской Федерации: "Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры по ограничению доступа к материалам экстремистского содержания... Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических колл-центров, фишинговых сайтов, интернет пирамид."