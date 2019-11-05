Руководитель компании высоко оценил вклад полицейских в защиту законных интересов добросовестного производителя.

В УМВД России по Владимирской области поступила благодарность от руководства одной из ведущих российских нефтяных компаний.В письме дана высокая оценка профессионализму и добросовестности, проявленным оперуполномоченным по особо важным делам Управления ЭБиПК УМВД России по Владимирской области Андреем Тютиным и старшим следователем СУ УМВД России по городу Владимиру Аленой Французовой при расследовании уголовного дела о распространении контрафактных смазочных материалов под брендом нефтяной компании.Уголовное дело о незаконном использовании чужих товарных знаков было возбуждено в июне 2017 года после обнаружения в одном из складских помещений во Владимире емкостей с нанесенными на них товарными знаками известных производителей моторных масел. Экспертизой установлено, что продукция является контрафактной. Позже по подозрению в незаконном использовании чужих товарных знаков были задержаны 34-летний житель соседнего региона и его 46-летний сообщник. В ходе следствия была собрана доказательственная база причастности фигурантов уголовного дела к совершению преступления. Судом в отношении злоумышленников вынесены обвинительные приговоры.Генеральный директор нефтяной компании отмечает, что, благодаря слаженной работе сотрудников полиции, внесен существенный вклад в защиту законных интересов добросовестного отечественного производителя.Справка:Ранее, 4.09.2019, на сайте УМВД России по Владимирской области сообщалось о благодарности, которую выразили следователю Алене Французовой граждане, пострадавшие от противоправных действий одного из предпринимателей.