Владимир Путин посетил концертный зал столичного парка Зарядье. Вместе с президентом накануне там побывали и члены кабинета министров, а также главный тренер сборной страны по футболу Станислав Черчесов.

Владимир Путин посетил концертный зал столичного парка "Зарядье". Вместе с президентом накануне там побывали и члены кабинета министров, а также главный тренер сборной страны по футболу Станислав Черчесов.Концерт прошел в рамках Первого Международного московского фестиваля "Зарядье". Он открылся в Москве 30 октября, сообщает "Россия 24".Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианист Денис Мацуев исполнили произведения Шостаковича и Прокофьева. Также в программе были выступления лауреатов конкурса Чайковского.