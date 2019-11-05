Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы стартует на Соборной площади и бульваре им. Пушкина в воскресенье, 10 ноября, 2019 года.Возраст участников от 18 лет, необходима регистрация.

Фестиваль здоровья и северной (скандинавской) ходьбы пройдет во Владимире на Соборной площади и бульваре имени Пушкина в воскресенье, 10 ноября, 2019 года.Накануне, 9 ноября, во Дворце спорта СК «Торпедо» (г. Владимир, ул. Дворянская, д. 16-А) будут организованы курсы обучения инструкторов по северной (скандинавской) ходьбе.Мероприятие организовано совместно с Добровольным физкультурным союзом, который возглавляет прославленная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Ожидается, что спортсменка приедет во Владимир на открытие фестиваля.Принять участие в соревнованиях могут все желающие в возрасте от 18 лет, прошедшие регистрацию. Зарегистрироваться в качестве участника (либо группы участников) можно непосредственно перед началом соревнований, либо заранее, направив заявку на электронный адрес с пометкой «Ходи, Россия».Все участники фестиваля получат на старте рюкзак, в котором будет находиться сертификат участника и небольшая бутылка воды. Также будет организован прокат палок для скандинавской ходьбы.Каждый участник фестиваля получит памятную медаль, сообщает Департамент спорта администрации областиОжидается, что в мероприятии примут участие более 500 человек. На конец октября 2019 года в департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области поступили около 450 предварительных заявок.