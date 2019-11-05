Концентрация угарного газа в момент прибытия специалистов достигала предела

В квартире в микрорайоне Оргтруд, в городе Владимире, 4 ноября, обнаружили тела трёх человек. По информации СледКома РФ по Владимирской области, пенсионерка и её сын с сожительницей несколько дней назад отравились угарными газом.Трагедия случилась ещё 31 октября. Родственник погибших рассказал, что, когда они перестали выходить на связь, он решил доехать до их дома. Выломав дверь, он увидел, что они мертвы, а газовая колонка включена уже 4 дня.По предварительным данным, причиной послужила неисправность газового оборудования. Концентрация угарного газа в момент прибытия специалистов достигала предела, а окна были закрыты. СК проведёт проверку по факту гибели трёх человек.