В фестивале приняли участие юные спортсмены из Владимира, Суздаля, Лакинска, поселка Заречье.

В минувшие выходные во Владимире прошел детский Областной фестиваль по тег-регби. Тэг-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощёнными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках, которые и называются «тэгами».В фестивале приняли участие юные спортсмены из Владимира, Суздаля, Лакинска, поселка Заречье. Команды были поделены на два дивизиона по возрастам: 2007-2008 и 2009-2010 г.р.. Почти 6 часов мальчишки и девчонки боролись за победу. Никто не хотел уступать, борьба шла за каждое очко. В младшем дивизионе победу одержала команда "Пламя" из 42-ой школы Юрьевца, а в старшем - суздальские «Стальные Орлы». Сообщается в паблике "".