Глава города фиктивно трудоустроила на должность главного специалиста знакомого и получала за него зарплату.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Карабаново, обвиняемой в присвоении вверенного имущества и служебном подлоге. Сообщает пресс-служба Следственного комитета.Установлено, что в мае глава города фиктивно трудоустроила на должность главного специалиста знакомого и получала за него зарплату. После выявления данного факта в сентябре глава добровольно сложила с себя полномочия. Обвиняемая признала вину и на стадии следствия полностью возместила ущерб, причиненный местному бюджету. Уголовное дело направлено в суд.