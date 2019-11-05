Это гигантская копия шлема князя Ярослава Всеволодовича- одной из самых знаменитых археологических находок Владимирской области.

В селе Лыково Юрьев-Польского района в эти выходные открыли новый арт-объект- "Лыковский шишак". Это гигантская копия шлема князя Ярослава Всеволодовича- одной из самых знаменитых археологических находок Владимирской области.Этот проект Ивана Карцева, выполненный петербургским художником Константином Новиковым ранее стал победителем Всероссийского конкурса «Культурный след» и получил федеральную поддержку . Напомним, позолоченный шлем, был найден на месте липецкой битвы под Юрьевом-Польским в 1808-ом году местной крестьянкой. Он принадлежал Ярославу, сыну князя Всеволода Большое Гнездо ."Мы выбрали этот объект потому что не так давно отмечалось 800-летие липецкой битвы. Во вторых это событие, поиск его места будоражит до сих по умы исследователей-краеведов. Это и символ места, потому что , как известно этот шлем был найден около села (Ульково) и генеалогический символ русских князей, потому что в его орнаменте отражены небесные покровителя ряда русских князей. Он же является началом военной археологии в России."