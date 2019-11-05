Самые вкусные и полезные сыры со всей России - на ярмарке у Джона Кописки.

Самые вкусные и полезные сыры со всей России - на ярмарке у Джона Кописки. В агротуристическом комплексе "Богдарня" прошла традиционная осенняя СЫРмарка.Тамбовская область, Рязанская, Орловская - участники приехали из разных регионов центра России. Для них такая ярмарка - уникальная возможность найти своего покупателя.Джон Кописки, сыродел: "Для всех сыроделов и даже КФХ: реализация - это сложно. Потому что у нас нет большого объема... здесь ... есть эта возможность продавать свою продукцию. Там сувениры, колбаса, мёд - очень вкусно, медовуха."Гостей на фестивале агротуризма немало. Ведь это место, где можно хорошо отдохнуть всей семьёй на свежем воздухе, и купить свежие вкусные и полезные продукты из экологически чистого сырья. Марку "СЫР ДЖОН" представляет сам Джон Кописки. В "Богдарне" сыр варят уже 6 лет. Людям так понравились его вкус и качество, что изначально агротуристический проект стал ещё и производственным. Сейчас здесь готовят 16 сортов сыра - полутвердые, твердые и новинку - мягкий сыр по французским рецептам.Джон Кописки, сыродел: "На прошлой неделе у нас были два французских технолога, потому что нам нужно найти нюансы - это очень важно ... Через месяц мы откроем новую сыроварню. Где у нас дай бог возможность варить в 2-3 раза больше, чем сегодня."И, конечно, в планах - следующая сырмарка. Она пройдет с 4 по 7 января в "Богдарне", деревне Крутово Петушинского района. В день открытия - праздничный джазовый музыкальный концерт для гостей представят КАЛИЛ УИЛСОН и его квартет.Екатерина Максимова. "Вести-Владимир"