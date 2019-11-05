Областной конкурс посвящен 370-летию «Соборного уложения 1649 года царя Алексея Михайловича» — первого крупнейшего кодекса феодального права России.

Областной конкурс посвящен 370-летию «Соборного уложения 1649 года царя Алексея Михайловича» — первого крупнейшего кодекса феодального права России. Приглашаются команды от трех до пяти человек. Возраст - от 14 до 30 лет. Участники конкурса должны написать эссе о Соборном уложении, а затем презентовать его перед жюри. Подробности на сайте Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.