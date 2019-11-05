Спикер Государственной Думы РФ возглавит Парламентскую Ассамблею ОДКБ на следующие три года.

Спикер Государственной Думы РФ возглавит Парламентскую Ассамблею ОДКБ на следующие три года.Решение принято на заседании ассамблеи, состоявшемся в министерстве обороны Армении. Участники пленарного заседания рассмотрели инициативу о выдвижении Вячеслава Володина, с которой выступил коллега из Киргизии Дастанбек Джумабеков. В текущем году именно Киргизия председательствует в ОДКБ.Предложение спикера киргизского парламента было одобрено единогласно.Володин поблагодарил коллег и заверил, что Ассамблея продолжит выполнять ранее намеченные цели. "Чтобы на основе диалога вырабатывали решения, в первую очередь, по гармонизации законодательства, его имплементации в национальное законодательство наших стран, чтобы более эффективно противостоять сегодняшним вызовам, решая вопросы глобальной безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику, решая проблемы экономической безопасности в наших странах", — приводит агентство слова спикера Госдумы.В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.