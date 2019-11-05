Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал главой Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Кресло председателя он будет занимать в течение трех лет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал главой Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Кресло председателя он будет занимать в течение трех лет.
Соответствующее решение было принято единогласно на
пленарном заседании ПА ОДКБ в Ереване. С предложением кандидатуры Вячеслава
Володина выступил глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков.
Спикер Госдумы поблагодарил участников за поддержку и предложил
подумать о совершенствовании работы Ассамблеи. "Правильно будет до следующего
заседания Совета подумать, как мы с вами выстроим работу, учитывая вызовы
современности", – обратился он к коллегам-парламентариям.
Володин отметил, что с момента создания структура организации не
менялась. Важно, чтобы каждая страница-участница имела возможность вносить свой
вклад, подчеркнул председатель нижней палаты.
В Ереване спикер Госдумы провел встречу с главой
Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Володин призвал вместе
бороться с общими вызовами, в частности, с международным терроризмом. Важно составить единый список террористических организаций, указал председатель нижней палаты.
Также Володин призвал создавать модельные законы. Кроме
того, парламентарии обсудили работу межпарламентской комиссии двух стран.