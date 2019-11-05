Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал главой Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Кресло председателя он будет занимать в течение трех лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал главой Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Кресло председателя он будет занимать в течение трех лет.Соответствующее решение было принято единогласно напленарном заседании ПА ОДКБ в Ереване. С предложением кандидатуры ВячеславаВолодина выступил глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков.Спикер Госдумы поблагодарил участников за поддержку и предложилподумать о совершенствовании работы Ассамблеи. "Правильно будет до следующегозаседания Совета подумать, как мы с вами выстроим работу, учитывая вызовысовременности", – обратился он к коллегам-парламентариям.Володин отметил, что с момента создания структура организации неменялась. Важно, чтобы каждая страница-участница имела возможность вносить свойвклад, подчеркнул председатель нижней палаты.В Ереване спикер Госдумы провел встречу с главойНационального собрания Армении Араратом Мирзояном. Володин призвал вместебороться с общими вызовами, в частности, с международным терроризмом. Важно составить единый список террористических организаций, указал председатель нижней палаты.Также Володин призвал создавать модельные законы. Крометого, парламентарии обсудили работу межпарламентской комиссии двух стран.