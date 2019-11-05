Диетологи рассказали россиянам о самых вредных сладостях. Как оказалось, даже простой мармелад может нанести ущерб организму.

Диетологи рассказали россиянам о самых вредных сладостях. Как оказалось, даже простой мармелад может нанести ущерб организму.Врач-диетолог Елена Соломатина поведала, что сладкоежкам стоит внимательно читать состав любимых продуктов питания. Она предостерегла россиян о том, что сладости, в которых сочетаются сахар и транс-жиры могут оказать губительное влияние на организм.Она также отметила, что зачастую в продуктах вместо масла содержится так называемый "кондитерский жир" или же маргарин. Мало того, что такой компонент может дать значительную прибавку в весе, так еще и в сочетании с химическими ароматизаторами и красителями такая сладость может серьезно ударить по всему пищеварительному тракту, ФАН.Кроме этого, НСН , что специалист крайне не рекомендует употреблять в пищу жаренные в кипящем масле пончики. По ее словам, в их начинке могут содержаться химические вещества, которые имитируют вкус, и красители неорганического происхождения."Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, – газированные напитки. По сути, это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации", – рекомендации Соломатиной RT.Сладкоежкам стоит также поостеречься импортного мармелада с яркой окраской и характерной консистенцией жевательной резинки. Врач отметила, что в них, зачастую, используются химические загустители. Настоящий же натуральный мармелад делают с добавлением агар-агара.