Юморист похвастался нарядом, который получил в подарок от Филиппа Киркорова. Максим Галкин записал шутливый ролик, в нем он показал презент от поп-короля.

Юморист похвастался нарядом, который получил в подарок отФилиппа Киркорова. Максим Галкин записал шутливый ролик, в нем он показалпрезент от поп-короля.Комик в данный момент гастролирует по России. Артист уже успелвыступить в пяти городах. Заключительным стал Ижевск. Там во время подготовки кконцерту Максим Галкин записал забавное видео и опубликовал в личном "Инстаграм".В кадре юморист уверенно идет по длинному коридору. Артистоблачен в джинсы, высокие сапоги, темную футболку и черное пальто.К Максиму Галкину подбегает импресарио в ярко-голубом костюме."Джамбаттиста Валли?" – называет имя дизайнера мужчина, имея в виду, судя повсему, марку пальто."Совсем спутались! Гастролер, Галкин! Я понимаю, у вас многоартистов…" – напыщенно отвечает ему Максим. После выясняется, что пальтоюмористу досталось от Филиппа Киркорова. "Осталось?" – с грустью спрашивает импресарио."Да, все, что от него осталось. Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!" -говорит комики следует дальше по коридору. В конце ролика юморист врезается вдверь и, засмеявшись, выходит из образа."Очередное наше дуракаваляние с импресарио из Ижевска. Борялюбит снимать короткие скетчи со мной и моими коллегами-артистами. На этот раз япредложил обыграть подарок, который мне сделал Киркоров. Какой-то новомодныйдефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидитотменно! Спасибо!" – написал под видео .Одним из первых на ролик отреагировал . "Нусидит как с самого модного журнала! Носи на здоровье!" – написал в комментарияхпоп-король.