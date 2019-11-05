Юморист похвастался нарядом, который получил в подарок от
Филиппа Киркорова. Максим Галкин записал шутливый ролик, в нем он показал
презент от поп-короля.
Юморист похвастался нарядом, который получил в подарок от
Филиппа Киркорова. Максим Галкин записал шутливый ролик, в нем он показал
презент от поп-короля.
Комик в данный момент гастролирует по России. Артист уже успел
выступить в пяти городах. Заключительным стал Ижевск. Там во время подготовки к
концерту Максим Галкин записал забавное видео и опубликовал в личном "Инстаграм".
В кадре юморист уверенно идет по длинному коридору. Артист
облачен в джинсы, высокие сапоги, темную футболку и черное пальто.
К Максиму Галкину подбегает импресарио в ярко-голубом костюме.
"Джамбаттиста Валли?" – называет имя дизайнера мужчина, имея в виду, судя по
всему, марку пальто.
"Совсем спутались! Гастролер, Галкин! Я понимаю, у вас много
артистов…" – напыщенно отвечает ему Максим. После выясняется, что пальто
юмористу досталось от Филиппа Киркорова. "Осталось?" – с грустью спрашивает импресарио.
"Да, все, что от него осталось. Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!" -
говорит комики следует дальше по коридору. В конце ролика юморист врезается в
дверь и, засмеявшись, выходит из образа.
"Очередное наше дуракаваляние с импресарио из Ижевска. Боря
любит снимать короткие скетчи со мной и моими коллегами-артистами. На этот раз я
предложил обыграть подарок, который мне сделал Киркоров. Какой-то новомодный
дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит
отменно! Спасибо!" – написал под видео .
Одним из первых на ролик отреагировал . "Ну
сидит как с самого модного журнала! Носи на здоровье!" – написал в комментариях
поп-король.