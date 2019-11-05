Недавно ИКЕА объявила о запуске первого в мире проекта по приему деревянной мебели. Стартовал он 1 ноября в Санкт-Петербурге.

Ненужную мебель петербуржцы смогут сдать в магазинах ИКЕА за что получат скидку. Затем мебель пройдет отбор: часть передадут под благотворительность, оставшуюся отправят на фабрику "ИКЕА Индастри" в Великий Новгород, где из нее сделаю деревянные плиты, либо используют в качестве биотоплива.Редакция 33Live.Ru Недвижимость побывала на фабрики и узнала о том, как мебель будет обретать вторую жизнь.Три столпа экологичного будущегоИКЕА во многом не похожа ни одну другую компанию. Слишком успешная, слишком правильная, слишком эффективная. Кажется, здесь все продумано до мельчайших деталей: от того, болтики какого производителя лучше всего подойдут к креплениям до самой идеологии - бережного потребления и равных возможностей."Наш проект по приему мебели – это часть большой стратегии "Да! Людям на планете". Эта стратегия фундаментально меняет наш бизнес, и в будущем должна фундаментально поменять жизни многих людей на планете", - говорит гендиректор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.Она зиждется на трех столпах: здоровая и экологичная жизнь дома; забота о климате и цикличная модель; справедливое отношение и равные возможности. Первое касается в большей степени экономии электроэнергии, воды и утилизации отходов. В своих магазинах мы тоже предлагаем людям способы сделать жизнь экологичнее. Например, в каждом магазине есть точки приема вторсырья.Второй пункт подразумевает цикличную модель бизнеса - когда произведенные товары превращаются в новые. Циклическая модель помогает решить проблему утилизации отходов. Если посмотреть на все мусорные полигоны в России, то они занимают территорию, сравнимую с площадью Голландии. Это большие объемы.Наша компания старается минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Этот процесс начинается на уровне идеи и разработки товаров. Поэтому наша продукция задумана таким образом, чтобы ее можно было повторно использовать. С каждым годом мы повышаем уровень отходов, которые идут на вторичную переработку. Сейчас средний показатель по нашим российским магазинам составляет 70%. Мы стремимся к 100%-ному повторному использованию своих отходов.Третья составляющая – равные возможности для всех и социальное предпринимательство. Прием старой мебели в Петербурге как раз является социальным проектом, потому что часть мебели (которая в хорошем состоянии) будет отдана нуждающимся семьям.Мебель – это сердце нашего бизнеса, поэтому для нас чрезвычайно важен вопрос ее дальнейшей переработки. Мы стали изучать рынок и поняли, что в России нет ни одной фабрики по переработке мебели, и решили, что надо создавать, отмечает руководитель отдела устойчивого развития компании IKEA в России Наталья Бенеславская, которая курирует мебельный пилот.Петербуржцы смогут сдать свою старую мебель в специальных пунктах приема: IKEA Дыбенко и IKEA Парнас. Принимать мебель будут два раза в месяц – 1 и 15 числа. Также будет работать служба доставка по единому тарифу – 999 рублей. Взамен человек получит скидку 5% на покупку мебели.В прошлом году все магазины IKEA в России начали принимать постельное белье, которое также отправляют на переработку или благотворительность. За сдачу постельного белья можно получить скидку в 15% на новый комплект. Летом IKEA запустила экокампанию "Это не мусор" и мобильное приложение для заботы об окружающей среде Better Living. В нем компания делится информацией о ежедневных простых действиях, благодаря которым каждый может заботиться об окружающей среде и экономить ресурсы. Например, можно узнать, как организовать сортировку мусора дома. Более половины товаров в ассортименте IKEA уже производятся из переработанных материалов. К 2030 году компания планирует стать "климатически позитивной" - прийти к нулевому выбросу углерода, но и помочь избавиться от его излишков в атмосфере.На пути к перерождениюПока ИКЕА будет принимать только деревянную корпусную мебель, без мягкого наполнителя. При этом сдать можно мебель в любом состоянии и любого производителя. Мебель, которая находится в хорошем состоянии, будет передана благотворительную фонду "Перспективы". Они уже распределят ее среди нуждающихся семей.На завод "ИКЕА Индастри Новгород" мебель из Петербурга будет поступать уже в виде щепы (измельчать ее будет компания-подрядчик). На заводе она станет либо основой для производства ДСП, либо отправится в биобойлер, где будет использована в качестве топлива для производства тепловой энергии."ИКЕА Индастри Новгород" расположена в деревне Поберезье в 25 км от Великого Новгорода. Это одна из самых больших подобных фабрик в России. Каждый день отсюда вывозится 20 грузовиков с готовой мебелью. Мебель поставляется не только в российские магазины, но и экспортируется в страны СНГ, Италию, Польшу, Индию, Китай, Чили и другие. Само производство полностью автоматизировано: все здесь работает как часы, проходит многоэтапный контроль. Брак выявит автоматика, перепроверит человек. В среднем на брак приходится лишь 1% от общего объема производства. На фабрике нет работников-грузчиков – все грузы перемещаются на по специальным рельсам.По соседству с мебельной фабрикой на одной территории расположен завод по производству ДСП. Плита с завода едет на фабрику, из нее делают мебель. Это не только позволяет уменьшить затраты на транспортировку, но и значительно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Вопросы экологии – одни из самых приоритетных для компании.В зависимости от качества полученного сырья часть будет в производственный цикл, из которого будет непосредственно производиться мебель, часть пойдет на биотопливо, поясняет гендиректор ИКЕА Индастри Новгород Дмитрий Альмухаметов. Мы стараемся сделать свое производство экологичнее. Один из последних проектов – биотопливо, которое мы получаем из древесных отходов, им обогреваем свою фабрику.Поскольку у нас очень высокие стандарты производства плиты, добавление вторичного сырья – сложный процесс, продолжает Наталья Бенеславская. Прежде чем сданная мебель станет новой деревянной плитой, а потом столом или шкафом, ее тщательно отсортируют, измельчат, проверят на формальдегид и другие вещества. После этого ее только отправят в производство. Ежемесячно завод производит 400 грузовиков деревянной плиты. На переработку мебели, которую привезут из Петербурга, заложено около 2% от общих мощностей.Мы пока не знаем, что нам принесет этот проект. Никто такого не делал, поэтому данных на эту тему нет, и все прогнозы очень примерные. Но мы очень надеемся, что это будет новая страница лесопользования в России, отмечает она.Мебель в арендуПараллельно ИКЕА также развивает проект по аренде мебели. Первый шаг в этом направлении уже сделан – в магазинах можно сдавать детскую мебель, говорит Наталья Бенеславская. Мы начали с детской мебели (кроваток, пеленальных столиков), потому что малыши из нее быстро вырастают. Детскую мебель (купленную в ИКЕА) можно вернуть назад в магазин и получить 40% стоимости. Эту мебель затем выставят на продажу в уцененных товарах. Пока этот сервис работает в Японии и России.Что касается сервиса по аренде остальной мебели, то сейчас ведется поиск решения, где бы могла храниться такая мебель. Мы понимаем, что тем дальше, тем меньше люди хотят владеть вещами, а больше - пользоваться. Об этом свидетельствуют невероятная популярность каршеринга и всего, что связано с "шерингом". Поэтому сервис по аренде мебели мы тоже намерены развивать.Ситуация в РоссииУвеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 годуДо включения в активную стадию мусорной реформы - до 2017 года, доля переработка составляла 5-7%. Причем большую часть из них составляли металлы. Что касается переработки деревянных изделий и строительного мусора, пока их доля в общем объеме невелика, говорит руководитель общероссийской организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Хотя это перспективные материалы в плане дальнейшего использования, отмечает он. Например, переработанный строительный мусор можно использовать при строительстве дорог и фундаментов.К 2024 году показатель переработки должен вырасти до 36%. По мнению Андрея Нагибина, чтобы достичь такого роста, нужно создать инструменты мотивации для региональных операторов. Мотивация - что не только нужно и можно зарабатывать деньги через тариф за вывоз мусора, но и с помощью вторичной переработки. Само повторное использование отходов – это только бережное отношение к окружающей среде, решение экологических проблем, но и бизнес. Поэтому нужно создавать стимулирующие механизмы, благодаря которым региональные операторы были бы заинтересованы в сортировке и продаже мусора для вторичного использования.Стоит отметить, что раздельный сбор мусора и повторное использование отходов поддерживают сами россияне. По данным ИКЕА, число россиян, которые заинтересованы в переработке мебели в 2018 году составило 79%. Еще четыре года назад таких людей было всего 38%. По данным соцопросов, 92% россиян хотели бы сдавать образующиеся дома отходы на переработку.