Скандал разгорелся в Новосибирске вокруг школы № 183 после того, как школьницу выставили с чаепития, поскольку ее родители не сдали деньги на нужды класса. Об этом сообщает .
По словам ..
Скандал разгорелся в Новосибирске вокруг школы № 183 после того, как школьницу выставили с чаепития, поскольку ее родители не сдали деньги на нужды класса. Об этом сообщает .
По словам мамы ученицы, ее дочь унизили, поскольку она приняла решение не сдавать деньги на нужны класса, пока не будет отчетности о тратах этих средств. Женщина также обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители начали доследственную проверку, также школа проведет внутреннее расследование инцидента.