Певица Валерия поделилась с поклонниками видео со своей тренировки. Оказывается, что для занятий спортом совершенно необязательно ходить в тренажерный зал. Впрочем, россияне не оценили ее усилий.

Певица Валерия поделилась с поклонниками видео со своей тренировки. Оказывается, что для занятий спортом совершенно необязательно ходить в тренажерный зал. Впрочем, россияне не оценили ее усилий.Не так давно знаменитость приехала в Ессентуки с гастролями. Она рассказала, что прибыла в город в четыре утра. Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным успели поспать, позавтракать, и конечно же певица не могла обойтись без ежедневной тренировки. Стоит отметить, что Валерия всегда следит за своим питанием и старается придерживаться принципов здорового образа жизни.К сожалению, в отеле хоть и была тренировочная комната, однако в ней интернет оказался недоступен, о чем знаменитость сообщила в своих соцсетях. Она отметила, что доступ в сеть для нее необходим, т.к. она занимается с тренером через видео-связь.Чтобы не отменять свои ежедневные занятия спортом, певица превратила свой номер в настоящий тренажерный зал. На личной странице в социальной сети "Инстаграм" звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала примечательный ролик, на котором выполняет приседания с утяжелителем. Одета она в спортивный топ и спортивные штаны.5 Ноя 2019 в 4:07 PST"Не знаю, как вас, меня такие тренировки больше дисциплинируют, чем самостоятельные. Так что, друзья, вперёд!!!!! Никаких отговорок и самооправданий!!!!! Улучшаем физическую форму, вносим инвестиции в собственное здоровье и повышаем самооценку!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказала Валерия.Впрочем, поклонники не оценили ее стараний. Едкие комментарии как из рога изобилия посыпались на знаменитость. Так один из пользователей написал нелицеприятный отзыв: "Бедная баба, такая нагрузка по жизни, пожалей себя, сбавь темп!". Вероятно, подписчик хотел выразить так заботу о здоровье любимой исполнительницы, однако вышло весьма едко. Впрочем, Валерия не обиделась. Она с юмором подошла к ответу: "Не знала, что выгляжу так, что меня хочется пожалеть. 🤣"