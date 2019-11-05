Злоумышленница предоставила в организацию поддельные документы с целью государственной регистрации права собственности на жилую недвижимость...

«Лефортовским районным судом г. Москвы вынесен приговор участнице организованной группы, совершившей попытку мошенничества в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, сотрудники ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве установили, что злоумышленница, 48-летняя жительница Московской области, предоставила в соответствующую организацию поддельные документы с целью государственной регистрации права собственности на жилую недвижимость, однако не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как правомерность ее действий вызвала сомнение у сотрудников.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время Лефортовский районный суд г. Москвы признал злоумышленницу виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28