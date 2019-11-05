Со страхом ждут наступления зимы. Те, чьим домом стала улица, готовятся к наступлению морозов. Как выжить и на какую помощь расчитывать?

Со страхом ждут наступления зимы. Те, чьим домом стала улица, готовятся к наступлению морозов. Как выжить и на какую помощь рассчитывать?Татьяна живет на улице несколько месяцев. Из родных у нее только отчим, который не пускает ее даже на порог. Девушке нет еще и 30. Единственное, о чем мечтает - уехать в столичный приют, здесь, по ее мнению, к бездомным относятся с презрениемТатьяна, бездомная: "Которые здесь приюты - нет. Если уж поеду, то максимум здесь, которые в Москве находятся. - Куда Вы хотите поехать? - В приют "Ной"".Зима - самое опасное время для бездомных. Холода уже наступили. Мало того, что теперь им необходимо найти себе пропитание и ночлег, но еще и решить вопрос с теплой одеждой. А Максиму, к тому же, нужны, по его словам, дорогостоящие уколы, для того чтобы снять боль в спине. После несчастного случая его частично парализовало и он стал обузой для родных и друзей.Максим, бездомный: "Родные от меня отказались, я им не нужен. Сестра от меня отказалась, сказала: "Ты мне не нужен". - А Вы в аварию попали? - Нет меня избили."В самом страшном положении - Вячеслав. Он не может подняться с грязного матраса, после сложного перелома обеих ног. Прежняя жизнь, в которой он молод, счастлив и здоров, теперь ему кажется сном. Бывший спортсмен признается, если бы не пенсия, давно бы умер с голода.Вячеслав, бездомный: "У меня была своя однушка, у меня был коттедж, у меня был мерседес, у меня что только не было, дом в деревне был, там меня обманули. - Черные риелторы? - Да."Правдивы ли эти истории? Неизвестно. Но, возможно, именно они вызывают у прохожих сочувствие. И надежду на помощь. Многие откликаются.Илья Захаренко, местный житель: "Надо бедным помогать и нищим. Я человек верующий, я в бога верю, в церковь хожу постоянно, я поддерживаю как раз дела милосердия, добра, справедливости."Вадим Сулейманов, местный житель: "Какие-то социальные программы должны запускаться, чтобы такие люди могли найти приют какой-то, я полагаю так."Социальные программы существуют, - уверяют в администрации Владимира. Мэрия активно сотрудничает с Владимирским центром реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий. Да, он не в центре города, но там всегда можно найти обогрев и пищу.Игорь Ефремов, замначальника управления по общественным связям и СМИ администрации г.Владимира: "Работа с данной категорией граждан не является полномочиями администрации города, а является полномочиями администрации области, но это не главное. Главное то, что мы все люди и все мы должны понимать проблемы других людей и помогать по мере возможностей."Ежегодно через центр "БОМЖ" проходит более 6000 человек. В нем есть временное отделение, рассчитанное на 30 мест, сюда привозят тяжелых больных из всех медучреждений области. Парализованные, с тяжелыми ожогами и без рук или ног, те, от кого отказались родственники.Сергей Ефремов, директор Центра реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий: "Получают услуги: помыться, переодеться, сухой паек, обработка на педикулез. Люди, которые нуждаются в медицинской помощи, ставятся на очередь."По данным Федеральной службы статистики, сейчас в России оказавшихся "на дне" - более 70 000 человек, но неофициально гораздо больше. В этих списках - не только такие как Татьяна и Вячеслав, но и погорельцы, которые лишились регистрации вместе с жильем. "Накорми голодного" - масштабный благотворительный проект запустила владимирская организация социальной поддержки и адаптации граждан "Дорог каждый" .Александр Сыпченко, корреспондент: "Ждут здесь и волонтеров, принимают продукты и теплую одежду. Как возвращается добро, здесь знают лучше всех. Этот дом - благодарность миллионера, который под видом бродяги участвовал в известном телепроекте."Александр Сыпченко, Максим Котов, "Вести Владимир"Чтобы помочь людям, оказавшимся без крыши над головой, нужно отправить смс на номер 3434 с текстом: бездомный [пробел] и указать сумму перевода.