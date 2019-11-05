Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, за что выгнал Петра Порошенко из кабинета. На тот момент будущий президент занимал должность министра экономического развития.

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, за что выгнал Петра Порошенко из кабинета. На тот момент будущий президент занимал должность министра экономического развития.Порошенко Азаров назвал "хапугой" и"взяточником". "Петя поставил все на счетчик. Минэкономики сталостопором", – написал бывший премьер-министр на своей странице в Фейсбук.По словам политика, он предупреждал министра, но это не помогло,пришлось лишить его должности. Коррупция в деятельности Порошенко была сплошь ирядом, рассказал Азаров. Речь идет как о принимаемых решениях, так и оназначениях в подведомственные организации, отметил экс-премьер.Комментаторы в Сети посетовали, что Азаров не посадилПорошенко в тюрьму. "И не было бы такого беспредела в некогда братскойстране", – передает сайт телеканала словапользователя @pancho596.Министром экономического развития и торговлистал 23 марта 2012 года. За несколько месяцев до назначения он утверждал, чтоработать в правительстве не собирается. В это время кабинет министроввозглавлял Николай Азаров.В правительстве проработал недолго. В декабре тогоже года он ушел с должности. Спустя несколько лет во время протестов на Майданеон стал одним из лидеров оппозиции.После поражения на президентских выборах Порошенкопереместился в кресло депутата Верховной рады. В настоящее время бывшийпрезидент фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит в качествесвидетеля.