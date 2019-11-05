Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, за что выгнал Петра Порошенко из кабинета. На тот момент будущий президент занимал должность министра экономического развития.
Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, за что выгнал Петра Порошенко из кабинета. На тот момент будущий президент занимал должность министра экономического развития.
Порошенко Азаров назвал "хапугой" и
"взяточником". "Петя поставил все на счетчик. Минэкономики стало
стопором", – написал бывший премьер-министр на своей странице в Фейсбук.
По словам политика, он предупреждал министра, но это не помогло,
пришлось лишить его должности. Коррупция в деятельности Порошенко была сплошь и
рядом, рассказал Азаров. Речь идет как о принимаемых решениях, так и о
назначениях в подведомственные организации, отметил экс-премьер.
Комментаторы в Сети посетовали, что Азаров не посадил
Порошенко в тюрьму. "И не было бы такого беспредела в некогда братской
стране", – передает сайт телеканала слова
пользователя @pancho596.
Министром экономического развития и торговли
стал 23 марта 2012 года. За несколько месяцев до назначения он утверждал, что
работать в правительстве не собирается. В это время кабинет министров
возглавлял Николай Азаров.
В правительстве проработал недолго. В декабре того
же года он ушел с должности. Спустя несколько лет во время протестов на Майдане
он стал одним из лидеров оппозиции.
После поражения на президентских выборах Порошенко
переместился в кресло депутата Верховной рады. В настоящее время бывший
президент фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит в качестве
свидетеля.