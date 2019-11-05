За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 9 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей.Зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 386 дорожных происшествий с материальным ущербом, выявлено 64 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 28 октября 2019 г. около 18:00 у д.49 на ул.Транспортная в городе Гусь-Хрустальный 35-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия», двигаясь в сторону ул.Шатурская, допустил наезд на пешехода 1941 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход госпитализирована.Октябрьский район:По предварительной информации, 29 октября 2019 г. около 15:40 на 14 км автодороги М-7 «Волга» 42-летний водитель автомобиля «Субару–Импреза», двигаясь в сторону г. Москва, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю «Хонда» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП пассажир 2012 г.р. и пассажир 2008 г.р. автомашины «Хонда» направлены на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации, 30 октября 2019 г. около 15:10 на 55 км автодороги «Колокша - В. Дворики» 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Джетта» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель – 2705» под управлением водителя 1973 г.р., после чего автомобиль «Фольксваген – Джетта» совершил столкновение с автомобилем «Киа-Сид» под управлением водителя 1954 г.р. В результате ДТП водитель и 57-летний пассажир автомашины «Фольксваген» госпитализированы, 52-летний и 28-летний пассажиры автомашины «Фольксваген» направлены на амбулаторное лечение, 33-летний и 40-летний пассажиры автомашины «Газель-2705» направлены на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 31 октября 2019 г. около 19:30 на 110 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» 43-летний водитель автомобиля «Хендэ-Портер» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено-Сандеро» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомашины «Хендэ» и 31-летний пассажир автомашины «Рено» направлены на амбулаторное лечение.Александровский район:По предварительной информации, 1 ноября 2019 г. около 17:50 на 104 км автодороги «М-8-Холмагоры» 56-летний водитель автомобиля «Вольво-S91101» при осуществлении маневра (разворот) допустил столкновение с автомобилем «Ауди-А3» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди-А3» от полученных травм скончался в больнице, 71-летний и 70-летний пассажиры автомобиля «Ауди-А3» от полученных травм скончались на месте происшествия.Судогодский район:По предварительной информации, 2 ноября 2019 г. около 11:15 на 2 км автодороги «Владимир – Гусь – Хрустальный – Тума» 52-летний водитель автомашины «Тойота-Королла» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено-Логан» под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено-Логан» направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации, 3 ноября 2019 г. около 14:20 на 55 км автодороги «Колокша - В. Дворики» 35-летний водитель автомашины «Ниссан-Патфайндер» допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Шевроле-Лачетти» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» от полученных травм скончался на месте происшествия.