Сегодня, 5 ноября, Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Весь
день телеведущая принимает поздравления.
Сегодня, 5 ноября, Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Весь
день телеведущая принимает поздравления.
Первым о дне рождении Ксении вспомнил ее супруг, режиссер
Константин Богомолов. Он опубликовал на своей странице в "Инстаграм" фото
любимой.
"Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно
любят друг друга", – подписал кадр Богомолов.
Телеведущая поблагодарила мужа в комментариях. Она назвала
благоверного "солнцем".
Видео с поздравлением другого любимого мужчины выложила
сама. Знаменитость похвасталась в "Инстаграм" роликом, на котором ее сын Платон, ему вот-вот исполнится три года, читает стихотворение. Мальчик выучил его специально
для родительницы.
"Я очень-очень счастлива!! Спасибо всем, кто к этому счастью
причастен", – подписала трогательные кадры теледива.
Подписчики были поражены тем фактом, что малыш смог запомнить
такой внушительный по размеру стих. Интернет-обыватели интересовались: кто именно помог мальчику заучить текст. Возможно, с мальчиком занималась няня или отец актер Максим Виторган. Бывший свекор , Эммануил Виторган,
ранее говорил журналистам, что воспитание Платона после развода родителей
легло исключительно на плечи Максима.
4 Ноя 2019 в 1:19 PST