Сегодня, 5 ноября, Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Весь день телеведущая принимает поздравления.

Сегодня, 5 ноября, Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Весьдень телеведущая принимает поздравления.Первым о дне рождении Ксении вспомнил ее супруг, режиссерКонстантин Богомолов. Он опубликовал на своей странице в "Инстаграм" фотолюбимой."Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужаснолюбят друг друга", – подписал кадр Богомолов.Телеведущая поблагодарила мужа в комментариях. Она назвалаблаговерного "солнцем".Видео с поздравлением другого любимого мужчины выложиласама. Знаменитость похвасталась в "Инстаграм" роликом, на котором ее сын Платон, ему вот-вот исполнится три года, читает стихотворение. Мальчик выучил его специальнодля родительницы."Я очень-очень счастлива!! Спасибо всем, кто к этому счастьюпричастен", – подписала трогательные кадры теледива.Подписчики были поражены тем фактом, что малыш смог запомнитьтакой внушительный по размеру стих. Интернет-обыватели интересовались: кто именно помог мальчику заучить текст. Возможно, с мальчиком занималась няня или отец актер Максим Виторган. Бывший свекор , Эммануил Виторган,ранее говорил журналистам, что воспитание Платона после развода родителейлегло исключительно на плечи Максима.4 Ноя 2019 в 1:19 PST