Две серебряные награды в копилку сборной принесли молодые специалисты Ковровского электромеханического завода

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходил 6 чемпионат профессионального мастерства по стандартом Worldskills, по итогам соревнований двое сотрудников АО «КЭМЗ» стали серебряными призерами в компетенциях фрезерные работы на станках с ЧПУ и изготовление изделий из полимерных материалов.В международном выставочном центре Екатеринбург - Экспо на протяжении 5 дней порядка восьмисот участников боролись за звание лучшего в 48 компетенциях самого масштабного в России чемпионата рабочих профессий Worldskills hi-tech 2019. Итоги первенства шли в общий зачет сборных, представленных 39 ведущими российскими корпорациями, холдингами, лидерами отечественной промышленности. По результатам соревнований участники команды Ростех (сотрудники предприятий, входящих в госкорпорацию Ростех) завоевали 39 медалей, из них 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых. Две серебряные награды в копилку сборной принесли молодые специалисты Ковровского электромеханического завода, Евгений Кузьмин в компетенции фрезерные работы на станках с ЧПУ и Владимир Парносов - изготовление изделий из полимерных материалов.Ковровский электромеханический завод - одно из ведущих предприятий в области машиностроения, ежегодный участник и партнер чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Worldskills. Завод неоднократно выступал площадкой проведения регионального этапа соревнований, оснащал промышленные компетенции обрабатывающими центрами, производимыми на предприятии, и в этот раз не остался в стороне, предоставив необходимое оборудование и компьютеры для обеспечения одной из конкурсных площадок.На чемпионате ворлдскиллс хай тек 2019 предприятие также представило обрабатывающий токарно-фрезерный станок КТС 4000, способный в ближайшем будущем заменить конкурсное оборудования по ряду направлений.