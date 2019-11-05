Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит газа через территорию страны. Сенатор уверен, что эти слова следует рассматривать как отчаянную попытку шантажа заинтересованных сторон.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит газа через территорию страны. Сенатор уверен, что эти слова следует рассматривать как отчаянную попытку шантажа заинтересованных сторон.Последние новости Украины не сулят ни руководству, ни населению страны легких времен. Особенно ярко это заметно на фоне экономических известий. И именно в этом ключе стоит рассматривать заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля. Он пригрозил, дескать Киев готов прекратить транзит российского газа в Европу через свою страну.Эти слова являются не более чем попыткой шантажа, уверен первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор считает, что таким немудреным способом украинское руководство пытается выбить себе выгодные цены по закупке и транзиту голубого топлива из России, передает . При этом, напомнил зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам, стоит помнить о подготовке к запуску газопровода "Северный поток-2".После реализации этого масштабного инфраструктурного проекта европейцы будут уже не так сильно зависимы от транзитной системы Украины. В связи с этим время играет не на стороне Киева. Вдобавок ко всему, своей отчаянной попыткой добиться выгодных условия с помощью угроз украинские власти лишь сильнее загнали себя в угол, поскольку продемонстрировали западным партнерам свою недоговороспособность.Напомним, российской стороне не удалось оперативно запустить газопровод "Северный поток-2" из-за проблем с прокладкой участка системы в территориальных водах Дании. По оценкам экспертов, Копенгаген тянул с выдачей разрешения из-за позиции Вашингтона. В итоге европейские страны оказались зависимы от транзита голубого топлива через территорию Украины, что вынуждает Москву подписать новый договор с Киевом взамен того, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года.