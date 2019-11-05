Не секрет, что к словам знаменитостей часто прислушиваются. Так продюсер Максим Фадеев призвал своих подписчиков быть добрее и избавляться от негатива. Правда, заявив об убийствах, он вызвал ажиотаж у поклонников.

Не секрет, что к словам знаменитостей часто прислушиваются. Так продюсер Максим Фадеев призвал своих подписчиков быть добрее и избавляться от негатива. Правда, заявив об убийствах, он вызвал ажиотаж у поклонников.Буквально несколько часов назад медийная персона выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" примечательный материал. На снимке Максим позирует во время игры на синтезаторе и, вероятно, поет. Впрочем, привлекает внимание не столько само фото, сколько текст его сопровождающий.В подписи к публикации мужчина поинтересовался, откуда в мире берется столько негативной информации и почему она набирает наибольшую аудиторию. Продюсер признался, что он не одобряет воздействие на низменные чувства человека и призвал поклонников быть добрее. По словам Фадеева, каждый волен самостоятельно строить свою жизнь без плохих новостей и не стоит лишний раз акцентировать свое внимание на убийствах, насилии и прочем."В Мире сейчас столько жестокости и зла. Заходишь в социальные сети: кто-то кого-то убил, кто-то кого-то оскорбил, кто-то кого-то обидел. Я поражаюсь таким новостям, откуда люди берут негатив? Они будто им "питаются". Нужно убирать его из своей жизни, ведь мы все понимаем, что чем и кем мы будем себя окружать – тем и будет наша жизнь. Просто мои рассуждения. Хочу, чтобы добра вокруг, и добра в людях было больше. Всем хорошего настроения!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написал Максим.5 Ноя 2019 в 4:14 PSTВ свою очередь фолловеры Фадеева выразили согласие со словами продюсера. Многие отметили, что негатив действительно разрушает жизнь, а некоторые поделились своими способами избавления от "злой" информации. Впрочем, те, кто не выразил свою точку зрения словами поддержали знаменитость лайками. Всего за несколько часов публикация набрала более 25 тысяч лайков."Когда видишь злость и жестокость вокруг, хочется уединения в природе .. закрыться в своем мире .. люди, будьте добрее! Мы пример своим детям ! Мы сами делаем этот мир вокруг нас !", "У меня такие же пожелания. Телевизор перестал смотреть, так как ТВ стало источником зла, суеты и плохого настроения", "В жизни хороших и добрых людей гораздо больше, чем кажется! И нужно начинать с себя. Раздавайте добро, улыбайтесь,делайте добрые дела, помогайте нуждающимся, это ведь так здорово!", – написали пользователи.