Павел
Прилучный – невероятный трудоголик. Но карты, в которые заглянула потомственная ведунья Саона, показывают его человеком сложной судьбы. Все ему дается с
трудом, и впереди его ждет еще не одно препятствие.
Павел
Прилучный – невероятный трудоголик. Но карты, в которые заглянула , показывают его человеком сложной судьбы. Все ему дается с
трудом, и впереди его ждет еще не одно препятствие.
Сегодня Павлу Прилучному исполняется 31 год. Свой
День рождения он оценивает как некий отрезок пройденного пути. Обычно так
серьезно к данному вопросу относятся люди более взрослые. Павел живет так, будто
у него все уже позади, он мудрый старец, и завтра может уже не наступить.
Каждый день актер анализирует события и делает выводы. Карты описывают его
путником с большим мешком за плечами.
Трудолюбивый
и терпеливый Прилучный будет награжден за свой труд в новом году какой-то
почетной наградой на территории России. Его ждет премия за актерское
мастерство. К тому же, впереди два очень выгодных предложения сниматься в кино.
Это будут грандиозные роли, которые принесут ему новую популярность.
Павел
считает, что достиг определенного пика, но это не так. Его успех еще
впереди. Карты показывают, что его ждет карьера за пределами России. Чуть позже
он будет удостоен награды за роль и за рубежом.
11 Янв 2019 в 12:09 PST
"Что
касается личной жизни, то Павел любит только себя. Он человек скрытный, и
понять, говорит он правду или врет, практически невозможно. Он любит женщин и
мимолетные романы. Назвать его преданным я не могу. Совсем скоро у него
появятся новые отношения, которые, возможно, перерастут в новый союз. Но если
вы думаете, что это навсегда, тут я могу сказать с уверенностью, что нет", -
сказала Саона.