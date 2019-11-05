Павел Прилучный – невероятный трудоголик. Но карты, в которые заглянула потомственная ведунья Саона, показывают его человеком сложной судьбы. Все ему дается с трудом, и впереди его ждет еще не одно препятствие.

ПавелПрилучный – невероятный трудоголик. Но карты, в которые заглянула , показывают его человеком сложной судьбы. Все ему дается струдом, и впереди его ждет еще не одно препятствие.Сегодня Павлу Прилучному исполняется 31 год. СвойДень рождения он оценивает как некий отрезок пройденного пути. Обычно таксерьезно к данному вопросу относятся люди более взрослые. Павел живет так, будтоу него все уже позади, он мудрый старец, и завтра может уже не наступить.Каждый день актер анализирует события и делает выводы. Карты описывают егопутником с большим мешком за плечами.Трудолюбивыйи терпеливый Прилучный будет награжден за свой труд в новом году какой-топочетной наградой на территории России. Его ждет премия за актерскоемастерство. К тому же, впереди два очень выгодных предложения сниматься в кино.Это будут грандиозные роли, которые принесут ему новую популярность.Павелсчитает, что достиг определенного пика, но это не так. Его успех ещевпереди. Карты показывают, что его ждет карьера за пределами России. Чуть позжеон будет удостоен награды за роль и за рубежом.11 Янв 2019 в 12:09 PST"Чтокасается личной жизни, то Павел любит только себя. Он человек скрытный, ипонять, говорит он правду или врет, практически невозможно. Он любит женщин имимолетные романы. Назвать его преданным я не могу. Совсем скоро у негопоявятся новые отношения, которые, возможно, перерастут в новый союз. Но есливы думаете, что это навсегда, тут я могу сказать с уверенностью, что нет", -сказала Саона.