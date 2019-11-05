Убийство произошло 31 октября. Пьяный местный житель Денис Поздеев проник на территорию детского сада Сказка и ударил ножом ребенка.

Убийство произошло 31 октября. Пьяный местный житель Денис Поздеев проник на территорию детского сада "Сказка" и ударил ножом ребенка.Мальчик от полученного ранения скончался на месте. По данным Следственного комитета, в ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном.Поздеев пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки.36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, передает .