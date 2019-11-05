Во дворе на улице Шкапина, где находится расселенный и заброшенный дом, нашли тело неизвестного мужчины. По словам очевидцев, он упал с крыши. Как передает издание , полицейские не смогли ..

Во дворе на улице Шкапина, где находится расселенный и заброшенный дом, нашли тело неизвестного мужчины. По словам очевидцев, он упал с крыши.Как передает издание , полицейские не смогли сразу узнать личность погибшего, так как при нем не было документов. Поэтому правоохранители задержали и доставили в участок другого молодого человека, который рассказал о произошедшем.По его словам, он вместе с другом приехал к заброшенному зданию, они поднялись наверх, где попытались перепрыгнуть на другую крышу. В итоге его товарищ не рассчитал сил и упал вниз.