Очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал отношение россиян к тому, если бы их дети стали разведчиками. Большая часть россиян оказалась против подобного исхода.

Очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал отношение россиян к тому, если бы их дети стали разведчиками. Большая часть россиян оказалась против подобного исхода.Согласно результатам исследований, около 20% россиян желают, чтобы их дети или внуки получили профессию разведчика.По итогам опроса также выяснилось, что профессия разведчика является очень уважаемой в российском обществе.В категорию не желающих такой профессии для детей (70% опрошенных) в основном вошли люди в возрасте от 25 до 34 лет – 77%. А среди поддержавших идею в основном оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – 26%, передает издание .По данным ВЦИОМа,участники опроса оценили степень уважения к разведчикам в 4,35 балла по пятибалльной шкале. Вместе с тем респонденты высоко оценили уровень зарплаты (4,1) и влиятельность профессии (4,02).Самым популярным фильмом про разведку стала кинолента "Семнадцать мгновений весны" – так считают 43% опрошенных. На втором месте расположился "Щит и меч" с 5% ответов, уточняют в .