Это выяснилось в ходе 2-часового эксперимента

Во Владимире прошла акция «Уступи дорогу помощи!», основная цель которой – выяснить, уступают ли жители города дорогу «скорой» помощи, мчащейся на вызов с включённой сиреной.По правилам ПДД, любой водитель, увидевший машину «скорой» с включенной сиреной, обязан сместиться вправо, если занимает крайнюю левую полосу, или сместиться к обочине, если дорога узкая.В течение двух часов сотрудники ГИБДД вместе с медицинскими работниками разъезжали по загруженным улицам города, выясняя, все ли соблюдают правила. За это время нашёлся лишь один человек, не уступивший дорогу. На него был составлен протокол за административное нарушение.