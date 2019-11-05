Во время застолья между потерпевшим и его дочерью произошёл конфликт

В октябре в полицию обратились медики, сообщившие о поступлении в Юрьев-Польскую больницу мужчины с ножевым ранением. По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью задержана его 29-летняя дочь, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Во время застолья между потерпевшим и его дочерью произошёл конфликт, из-за которого она схватила нож и пырнула им отца. Здоровью мужчины нанесён тяжкий вред, что постановила экспертиза. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.