Один из участников Квартета И, Леонид Барац, оказавшийся недавно в центре громкого скандала, разводится с Анной Моисеевой. Примечательно, что ранее стало известно о романе Бараца с ..

Один из участников "Квартета И", Леонид Барац, оказавшийся недавно в центре громкого скандала, разводится с Анной Моисеевой. Примечательно, что ранее стало известно о романе Бараца с подружкой режиссера Романа Каримова.Об этом сообщил сам режиссер в своем Twitter. Через некоторое время пост был удален, участник "Квартета И" никак не комментировал ситуацию. Каримов тем временем уволил свою неверную пассию.