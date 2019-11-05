Участник Квартета И Леонид Барац, оказавшийся в центре громкого скандала, разводится с Анной Моисеевой. Ранее стало известно о его романе с подружкой Романа Каримова. Режиссер сообщил об ..

Участник "Квартета И" Леонид Барац, оказавшийся в центре громкого скандала, разводится с Анной Моисеевой. Ранее стало известно о его романе с подружкой Романа Каримова.Режиссер сообщил об этом в своем Twitter. Через некоторое время пост был удален. Барац не прокомментировал ситуацию. Между тем Каримов уволил неверную пассию.