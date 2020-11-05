36 из них – в дошкольных образовательных учреждениях, 196 – в школах.

5 ноября на очередном брифинге, посвящённом развитию эпидемиологической ситуации и мерам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции во Владимирской области, была озвучена информация о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.Как сообщает Департамент образования Владимирской области, в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции среди учащихся и работников образовательных организаций региона остаётся неоднородной.Низкий уровень заболеваемости сохраняется в учебных учреждениях города Радужного, Судогодского, Ковровского и Юрьев-Польский районов. Поэтому повсеместное введение единых мер, направленных на минимизацию контактов внутри образовательной организации, по оценке департамента, нецелесообразно.По состоянию на 5 ноября во Владимирской области 232 ребёнка заболели новой коронавирусной инфекцией, 36 из них – в дошкольных образовательных учреждениях, 196 – в школах.Плановые каникулы продлены в ряде муниципальных образований. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Кольчугино и посёлке Бавлены муниципальный оперативный штаб Кольчугинского района принял решение продлить осенние каникулы учащихся городских школ и Бавленской средней школы до 8 ноября. Аналогичное решение принято по отдельным школам округа Муром, Киржачского, Муромского и Петушинского районов. В Гусь-Хрустальном районе все школы остаются на каникулах до 8 ноября в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.Решение о частичном или полном закрытии образовательной организации на карантин принимает администрация образовательной организации, как правило, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.По состоянию на 5 ноября на карантин по коронавирусной инфекции полностью закрытых школ нет. Частично по коронавирусу и ОРВИ закрыты 5 муниципальных общеобразовательных организаций (на прошлой неделе их было 12), в том числе 2 по ОРВИ (в Коврове и Владимире, на прошлой неделе было 5 школ); по коронавирусу – 3 (в Селивановском и две в Меленковском районах, на прошлой неделе таких школ было 7).13 дошкольных образовательных организаций закрыты на карантин частично (было – 16). 2 детских сада закрыты полностью (в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района и в деревне Вышманово Собинского района).5 ноября в областном центре вышли с каникул лицей № 14 и школы № 19, 28, 31, 33, 36, 46 и частично 37 (основная и старшие классы). 5-6 ноября продолжатся каникулы в средних школах № 8, 22 и частично 37 (1-4 классы). Кроме того, на карантине находится один класс в средней образовательной школе №10 и одна группа в ДОУ №16: эти класс и группа работают, но исключён приём новых детей, не контактировавших с ребятами в них.