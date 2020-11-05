Политический кризис в Белоруссии продолжает набирать обороты. Стало известно о расколе в рядах чиновников.

Политический кризис в Белоруссии продолжает набирать обороты. Стало известно о расколе в рядах чиновников.Белорусская оппозиционная организация "Честные люди" запустила чат-бот, в котором чиновники могут откровенно выразить свое мнение о событиях в стране. В анонимном опросе уже приняли участие около восьми тысяч госслужащих (всего в республике около ста тысяч чиновников).Один из чиновников пожаловался, что его голос украли на выборах президента. По его мнению, Александр Лукашенко не мог одержать победу с 80%-ным отрывом. Госслужащий рассказал, что пытался выразить свою позицию на мирной демонстрации, но его прогнали с площади.Другой чиновник заявил, что в стране царит беззаконие. Он осудил руководство Белоруссии за "сплошную ложь" и аресты мирных протестующих. Неравнодушный выразил желание жить в стране, где можно открыто говорить правду. "Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!", – написал он.Еще один госслужащий тоже резко высказался об и его методах борьбы с протестующими. Он назвал действия силовиков "преступными и вредными" для экономики, отдельных граждан и нации в целом, передает "Радио Свобода".Представители организации "Честные люди" отметили, что были и противоположные взгляды на ситуацию в республике. Некоторые заявили, что в случае прихода оппозиции к власти, экономика страны будет разрушена, и предложили всем недовольным покинуть Белоруссию.