Услугу «Виртуальная АТС» (ВАТС) от «Ростелекома» выбрали уже более 1 200 владимирских компаний. По итогам девяти месяцев 2020 года к услуге подключились более 400 новых клиентов, что на 20 % больше

Услугу «Виртуальная АТС» (ВАТС) от «Ростелекома» выбрали уже более 1 200 владимирских компаний. По итогам девяти месяцев 2020 года к услуге подключились более 400 новых клиентов, что на 20 % больше аналогичного периода прошлого года. ВАТС – один из самых востребованных сервисов для бизнеса и органов государственной власти. Это медицинские и учебные заведения, страховые и