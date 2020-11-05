Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
ВЗРЫВ С НАРУШЕНИЯМИ В Коврове прокуратура провела проверку после взрыва на Октябрьском рынке
ПОВЕСЬ НА НОС Во Владимире оригинально напомнили о важности ношения маски
ДЕНЕЖНЫЙ РЕЦЕПТ Владимирская область получила средства на лекарства для больных коронавирусом https://vladtv.ru/society/116749/
АРМИЯ ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ Пик роста безработных во Владимирской области пришелся на октябрь https://vladtv.ru/society/116741/
ВОЖАК, ДА НЕ В СТАДЕ Во Владимирской области вьетнамская свинья научилась пасти коз