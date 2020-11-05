Столкновение пассажирского поезда с автомобилем Волга произошло в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. ДТП случилось на железнодорожном переезде в районе 494-го километра ..
<a href="https://33live.ru/novosti/05-11-2020-est-zhertvy-passazhirskij-poezd-snes-mashinu-v-yanao.html" target="_blank">Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО</a> - Столкновение пассажирского поезда с автомобилем Волга произошло в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. ДТП случилось на железнодорожном переезде в районе 494-го километра ..
[url=https://33live.ru/novosti/05-11-2020-est-zhertvy-passazhirskij-poezd-snes-mashinu-v-yanao.html]Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО[/url] - Столкновение пассажирского поезда с автомобилем Волга произошло в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. ДТП случилось на железнодорожном переезде в районе 494-го километра ..