Столкновение пассажирского поезда с автомобилем Волга произошло в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. ДТП случилось на железнодорожном переезде в районе 494-го километра ..

Столкновение пассажирского поезда с автомобилем "Волга" произошло в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. ДТП случилось на железнодорожном переезде в районе 494-го километра перегона Сывдарма – Лимбей на Свердловской железной дороге, передает . Водитель легковушки – 43-летний мужчина – от полученных травм погиб на месте. Сам автомобиль от удара отбросило далеко в кювет. В результате произошедшего движение поездов было прервано не дольше чем на десять минут.