Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ превысила 82 грамма.

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из ГУНК МВД России задокументировали факты незаконной поставки на территорию нашей страны анаболических стероидных препаратов.Таблетки и ампулы с сильнодействующими препаратами, способствующими наращиванию мышечной массы, полицейские изъяли у 32-летнего приезжего, временно проживающего во Владимире.Установлено, что мужчина для личного пользования заказал через Интернет препараты с территории одного из соседних государств.Экспертным заключением подтверждено, что препараты содержат в своем составе вещества, запрещенные к свободному обороту в России.Аналогичные факты пресечены полицейскими при проведении оперативных мероприятий в Александровском районе и ЗАТО г. Радужный, где были задержаны 26 и 24-летний местные жители.Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ превысила 82 грамма.Следователями органов внутренних дел в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).