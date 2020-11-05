Финал всероссийского конкурса Цифровой прорыв пройдет с 27 по 29 ноября. За призовой фонд в 22,5 миллиона рублей поборются ведущие IT-специалисты со всей страны.

Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" пройдет с 27 по 29 ноября. За призовой фонд в 22,5 миллиона рублей поборются ведущие IT-специалисты со всей страны."Цифровой прорыв" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участие в соревнованиях примут 350 команд. Они будут решать кейсы от госструктур и крупных корпораций. Конкурсантам помогут более 100 трекеров и 300 экспертов в сфере IT и бизнеса.Участников "Цифрового прорыва" ждут 15 задач. Им предстоит создать IT-решения с применением анализа больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей и других современных технологий.Кейсы разрабатывали крупные корпорации и государственные ведомства: "Росатом", Сбербанк, Mail.ru, Федеральная антимонопольная служба, Минздрав, МВД.Соревнование объединит 1 600 специалистов из 70 регионов, отметил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Победители поедут на гранд-финал в Москве 7-8 декабря. Там они представят финальные варианты своих разработок и смогут заключить выгодные контракты."Лучшие IT-команды страны окажутся за одним столом переговоров с ведущими экспертами и топ-менеджерами корпораций и ведомств и откроют для себя новые возможности – получить предложение о работе или договориться о пилотировании своей идеи", – рассказал Комиссаров.На гранд-финал смогут попасть 45 лучших команд. Помимо решений задач от корпораций и госструктур, пройдет стратегически-управленческая игра. Она поможет сформировать команды для взаимодействия с региональными властями.Для решающего хакатона подготовлены самые сложные кейсы за всю историю проекта, отметил руководитель конкурса "Цифровой прорыв", директор РАЭК Сергей Плуготаренко. "Уверен, мы увидим захватывающую борьбу, а представленные технологии перерастут в реальные продукты и бизнесы", – добавил он.