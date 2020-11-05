Пора платить налоги на имущество. Наверное, уже многие получили уведомления из налоговой службы. Так в какой срок нужно оплатить налоги? Кто имеет право на льготы? И что делать, если

Пора платить налоги на имущество. Наверное, уже многие получили уведомления из налоговой службы. Так в какой срок нужно оплатить налоги? Кто имеет право на льготы? И что делать, если “письмо счастья” не дошло? На все эти вопросы ответит наш гость. Светлана Николаевна Шикова, начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС.