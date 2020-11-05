Россияне вздохнули с облегчением, когда ежедневный прирост зараженных на несколько дней замер на одном уровне. Но в среду коронавирус в России установил новый рекорд.

Россияне вздохнули с облегчением, когда ежедневный прирост зараженных на несколько дней замер на одном уровне. Но в среду коронавирус в России установил новый рекорд.Число новых зараженных подскочило почти до 20 тысяч человек. За сутки инфекцию подхватили 19 768 человек. Ученые и медики ожидают, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в середине ноября. Но в Роспотребнадзоре к оптимистичным прогнозам пока относятся с осторожностью.Специалисты ведомства считают, что говорить о стабилизации ситуации можно будет лишь тогда, когда суточный прирост заболевших будет одинаковым на протяжении хотя бы восьми дней. В целом, большинство специалистов сходятся во мнении, что пандемия пойдёт на спад не раньше весны.Тем временем американские ученые из Университета Флориды обнаружили, что вакцинация от гриппа значительно облегчает течение COVID-19. Так, из более 2000 исследованных пациентов те, кто не сделал прививку, примерно в 2,5 раза чащеоказывались в госпитале и в 3,3 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии.Коронавирус в МосквеЗаболели –445 181Умерли –7 004Выздоровели –325 531Коронавирус в РоссииЗаболели –1 693 454Умерли –29 217Выздоровели –1 266 931Коронавирус в миреЗаболели –47 530 944Умерли –1 214 741Выздоровели –34 071 319