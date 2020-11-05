В последние дни ситуация с распространением коронавируса в России усложнилась. Кремль назвал эпидемиологическую обстановку тревожной.

В последние дни ситуация с распространением коронавируса в России усложнилась. Кремль назвал эпидемиологическую обстановку тревожной.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пандемия продолжает набирать обороты в стране. Тем не менее властям пока удается держать ситуацию под контролем. Важную роль в этом сыграли ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения.Представитель Кремля отказался давать точный прогноз окончания эпидемии. "Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", – сказал Песков корреспонденту РИА Новости. Он добавил, что в такой ситуации достаточно поддерживать системную мобилизацию здравоохранения.За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных в стране составляет сегодня 1,7 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 1,2 миллиона граждан. Жертвами коварного заболевания стали 29 тысяч человек.Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что . Также случается значительно реже, чем первичное заболевание. Если при первом заражении у человека был слабо выражен иммунитет, то он может вновь подхватить COVID-19.